Фрязино, Московская область, 6 января, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Сотрудники «Мособлпожспас» в подмосковном Фрязине достали из вентиляционной шахты девятиэтажного дома застрявшую кошку. Об этом сообщает Telegram-канал спасательной службы.

«Вчера работники поисково-спасательного поста 305-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» спасли кошку, провалившуюся в вентиляционную шахту многоэтажного дома в подмосковном Фрязино», — говорится в сообщении.

В службу «112» позвонили жители этого дома. Они в течение нескольких дней слышали жалобное мяукание животного. До этого сотрудники местной УК обследовали технический этаж и выяснили, что кошка застряла в трубе вентиляционной шахты на уровне шестого этажа, где смогла зацепиться за выступ и держаться, рискуя соскользнуть вниз.

«Спасатели попытались подцепить кошку с чердака. Потихоньку опуская в вентиляционный короб спасательную веревку с петлёй на конце, работники дежурной смены старались не напугать животное. Однако вытащить кошку таким образом не получилось. То ли окончательно выбившись из сил, то ли испугавшись, но кошка, не удержалась и провалилась на дно шахты. Спустившись в подвал, спасатели путем простукивания определили нишу, откуда можно было добраться до бедолаги, с помощью слесарного инструмента разобрали часть стены и аккуратно достали животное», — рассказали подробности в «Мособлпожспасе».

Спасательная операция длилась четыре часа. Когда животное удалось достать, сотрудники «Мособлпожспаса» обратили внимание, что кошка сильно обезвожена и обессилена. Жители дома сразу же отвезли её в ветеринарную клинику, а после оставили в Telegram-канале сообщение с благодарностью.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ПСП ПСЧ 305 (города Фрязино), а именно сотрудникам Ольге и Сергею которые приезжали на вызов 5 января 2024 года по адресу <…>, где в узком вентиляционном коробе застряла кошка. Благодаря профессионализму сотрудников животное было освобождено»,— написала жительница этого дома.

Как сообщало ИА Регнум, в Орле сотрудники МЧС спасли собаку с помощью детской «ватрушки». Животное провалилось под лёд во время прогулки с хозяйкой, так как он был тонким и не выдержал веса пса. При этом во время спасательной операции «ватрушка» понадобилась не самой собаке, а сотруднику МЧС, чтобы добраться до неё. Когда это удалось и животное попало в руки человека, коллеги спасителя вытянули обоих на берег.