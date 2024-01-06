Подольск, Московская область, 6 января, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в ряде населённых пунктов Московской области, сообщила 6 января пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. незамедлительно проверить все сообщения о нарушениях прав граждан и дать правовую оценку действиям ответственных должных лиц. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

Также глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов. Кроме того, ГСУ СК России по Московской области организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона.

По информации ведомства, в СМИ и социальных медиа продолжают публиковаться новые факты «нарушения прав потребителей энергоресурсов в Московской области». Так, как передавало ИА Регнум, в подмосковном Подольске введён режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.

Прорыв в Подольском округе произошёл на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». Были обнаружены три утечки, а сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы силы самого предприятия и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть».

6 января глава округа Григорий Артамонов уточнил, что работа котельной, из-за аварии на которой часть одного из микрорайонов города осталась без тепла, стабилизирована. Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы, а сейчас специалисты обеспечивают циркуляцию теплоносителя в сетях и начинают подключать многоквартирные дома, добавил он.