Париж, 6 января, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обвиняют в попытке повлиять на результат голосования по определению обладателя «Золотого мяча» 2021 года. Об этом 6 января сообщило издание Le Monde.

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По информации источника, официальные лица ПСЖ пытались повлиять на бывшего главного редактора журнала France Football и организатора розыгрыша «Золотого мяча» Паскаля Ферре, чтобы приз достался бывшему игроку команды Лионелю Месси.

Отмечается, что руководство парижского клуба пыталось заручиться поддержкой Ферре путём различных одолжений.

Издание отмечает, что расследование было сосредоточено на бывшем директоре по коммуникациям ПСЖ Жан-Мартиале Рибесе.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Он получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 годах

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября 2023 года в Париже Мессивручили восьмой «Золотой мяч». Он обошёл в голосовании форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.