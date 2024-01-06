Киев, 6 января, 2024, 19:37 — ИА Регнум. ВС России обладает достаточными возможностями, чтобы продолжить наносить массированные удары по объектам на Украине. Такое мнение высказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука в эфире украинского телевидения.

«Я скажу откровенно, я с достаточно большим скепсисом отношусь к разным профессиональным оценкам, которые уже начали звучать, что у них закончился запас (ракет), что теперь им нужно какое-то время, чтобы снова собрать эти ракеты», — сказал Тука.

Бывший замминстра предупредил, что на Украине должны быть готовы к ударам «каждый день».

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что количество ударов Вооружённых сил России по объектам на Украине будет возрастать. По мнению Старикова, армия России будет наносить удары по аэродромам, которые могут быть использованы как логистические центры и места стоянки для истребителей F-16.

В Минобороны России 5 января проинформировали, что ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены.

В свою очередь украинский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что российские войска нанесли удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ. По словам аналитика, чувствительные потери украинского ВПК стали возможными благодаря разведывательным мероприятиям россиян. Гетьман считает, что информация о стратегических объектах берётся «из открытых источников в интернете». Публикация киевскими властями данных об этих организациях по меньшей мере «странная», добавил он.

Вместе с тем депутат Верховной рады Кира Рудык ранее заявила, что ракетный удар ВС России по стратегическим объектам в Киеве был таким, словно «наступил конец света». Она уточнила, что не уверена, смогли ли силы киевской ПВО перехватить какие-либо снаряды.

Корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt отмечал, что украинская ПВО, включая западный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов из-за её неуязвимости и скорости.

Более того, командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев указал, что боеприпасов мобильной киевской ПВО хватит на ещё несколько мощных российских атак, затем потребуется дополнительная помощь Запада.