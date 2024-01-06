Симферополь, 6 января, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается 6 января в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в четвёртый раз за день. Ранее ограничения вводились около 0:15 мск, 12:25 мск и 15:10 мск. Движение перекрывалось на 1 час, 1 час 20 минут и 1 час 10 минут соответственно.

Введение ограничений привело к образованию очередей с обеих сторон моста. Днём 6 января после третьего временного перекрытия в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту сообщали, что в очереди со стороны Тамани находится 568 транспортных средств (время ожидания — около двух часов), со стороны Керчи — 510 транспортных средств (время ожидания — также около двух часов).

После снятия ограничений движения по мосту в ночь на 6 января в Министерстве обороны сообщили, что Вооружённые силы России отразили попытки ракетных атак территории Крыма. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ над полуостровом.

Вечером 6 января в Минобороны сообщили, что над северо-западной частью Чёрного моря были уничтожены шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун».