Подольск, Московская область, 6 января, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Подача отопления в основную часть домов микрорайона Климовск в Подольске планируется возобновить к утру 7 января, сообщил 6 января вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, слова которого приводятся на сайте подмосковного правительства.

Мария Девахина / РИА Новости

«План на сегодня — основную часть домов по Климовску запустить. Сейчас тепло подано уже в 45 жилых строений. Да, с заниженными параметрами, потому что фактически мы работаем на одном котле. Как только откроем больше домов, запустим второй котёл. Я думаю, что основную проблему по теплу мы сегодня в течение дня и ночи снимем», — сказал он.

Также он уточнил, что с учётом нарушения параметров теплоснабжения жителям будет сделан перерасчёт за тепло.

«Мы также посчитаем дополнительное потребление за электроэнергию, потому что люди греются электрообогревателями и вынуждены будут из-за этого больше платить. Всё это им компенсируется», — заверил чиновник.

Как передавало ИА Регнум, в Подольском городском округе Московской области произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». 5 января были обнаружены три утечки, сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы как силы самого предприятия, так и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть».

6 января в Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления. Как пояснил глава округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замёрзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Он заверил, что специалисты делают всё, что в их силах, и в максимально короткие сроки устраняют течи.

Позднее он уточнил, что специалисты стабилизировали работу котельной в Подольске. Глава Подольска призвал жителей при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт, уточнил он.