В Британии заявили о панике в ЕС после российских ударов по Киеву
Британский аналитик Меркурис: в ЕС началась паника после ударов России по Киеву
Лондон, 6 января, 2024, 18:44 — ИА Регнум. В Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов ВКС России. Об этом 6 января заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Он отметил, что Запад долго работал над тем, чтобы создать для Киева серьёзную систему противовоздушной обороны (ПВО), но она была разрушена.
По его словам, Россия перегрузила американскую и европейскую систему ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия.
«Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot», — сказал Меркурис.
Он добавил, что Москва доказала, что передовые противоракетные установки Запада намного уязвимее, чем казалось раньше.
Ранее американская газета The New York Times написала, что США не могут в течение длительного времени поставлять Киеву ракеты для систем ПВО Patriot. Отмечается, что в скором времени Вашингтон не сможет обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырёх миллионов долларов за штуку.
В Минобороны России 5 января проинформировали, что ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены.