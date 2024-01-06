Лондон, 6 января, 2024, 18:44 — ИА Регнум. В Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов ВКС России. Об этом 6 января заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что Запад долго работал над тем, чтобы создать для Киева серьёзную систему противовоздушной обороны (ПВО), но она была разрушена.

По его словам, Россия перегрузила американскую и европейскую систему ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия.

«Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot», — сказал Меркурис.

Он добавил, что Москва доказала, что передовые противоракетные установки Запада намного уязвимее, чем казалось раньше.

Ранее американская газета The New York Times написала, что США не могут в течение длительного времени поставлять Киеву ракеты для систем ПВО Patriot. Отмечается, что в скором времени Вашингтон не сможет обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырёх миллионов долларов за штуку.

В Минобороны России 5 января проинформировали, что ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены.