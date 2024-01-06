Санкт-Петербург, 6 января, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева после появившейся в СМИ информации об отъезде из России опубликовала в своём Telegram-канале видео, в котором рассказала, что проводит новогодние праздники к кругу семьи в Санкт-Петербурге.

Сергей Савостьянов/ТАСС Анастасия Ивлеева

Она поздравила всех с наступившими и грядущими праздниками, а также пожелала поменьше сидеть в интернете и побольше проводить времени с близкими.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка, организатором которой была Ивлеева, собравшая множество звёздных гостей. В частности, на фото и видео были замечены Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, рэпер Денис Устименко-Вайнштейн (более известный как Джиган), Анна Asti (Анна Дзюба), Наталья Чистякова (известная как Глюкоза) и многие другие.

Роскомнадзор после изучения материалов с вечеринки обнаружил признаки ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Одним из первых принёс извинения Киркоров. 26 декабря он опубликовал соответствующее видео. Так же поступили Лолита, рэпер Vacio (задержанный на 15 суток за мелкое хулиганство и ЛГБТ-пропаганду), Ксения Собчак и сама организатор вечеринки Анастасия Ивлеева.

Тем не менее руководители российских телеканалов, в частности холдинг ВГТРК и «Первый канал», решили убрать из новогоднего эфира участников «голой» вечеринки Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила 6 января, что Ивлеева уехала из России, потому что «опасается последствий».