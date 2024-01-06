Москва, 6 января, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Блогер и организатор скандальной вечеринки в Москве Анастасия Ивлеева уехала за границу. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале. Собчак утверждает, что причиной отъезда Ивлеевой стали опасения последствий «голой» вечеринки, которую та и организовала.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Блогер Анастасия Ивлеева

«Настя Ивлеева уехала за границу — потому что тоже опасается последствий», — написала Собчак.

В другом более позднем посте Ксения Собчак сообщила, что Анастасия Ивлеева сняла видео из Санкт-Петербурга. В нём блогер призывает всех поменьше сидеть в Сети и побольше проводить время на свежем воздухе.

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьёй, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть и выдохнуть, перезагрузиться», — рассказывает на видео Ивлеева.

В пояснении к этому видео Собчак отметила, что информация по поводу отъезда Ивлеевой за границу у неё надёжная.

«У нас информация по её отъезду за границу получена от двух адвокатов, занимающихся делом Vacio», — прокомментировала Собчак.

Как передавало ИА Регнум, Ксения Собчак сообщила, что лишилась 15 млн рублей из-за отмены мероприятий с её участием на фоне скандала после «голой» вечеринки, которую устроила Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Кроме того, журналистка назвала сумму убытков и других её «гостей». Со слов Собчак, Филипп Киркоров потерял около 70 млн рублей после отмены его выступлений, Лолита Милявская обеднела на десятки миллионов, а сама Ивлеева — на 25 млн рублей.