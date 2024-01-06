Анкара, 6 января, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном 6 января заявил ему об угрозе распространения кризиса в секторе Газа на весь регион, передаёт ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

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Турция считает необходимым скорейшее урегулирование конфликта на основе принципа двух государств (израильского и палестинского), сказал также Фидан.

«Министр Фидан обратил внимание на угрозу для всего региона нарастающих агрессивных действий Израиля, призвал к немедленному прекращению огня с целью обеспечения бесперебойных поставок в регион гуманитарной помощи. Кроме того, он призвал к скорейшему началу переговоров по урегулированию кризиса на основе принципа двух государств», — сообщил источник агентства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Блинкен в январе 2024 года проводит серию поездок по странам Ближнего Востока. 6 января прошла его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встречах лидеров Турции с Блинкеном, помимо палестино-израильского конфликта, обсуждался также вопрос о возможном присоединении Швеции к НАТО, поставки самолётов F-16 в Турцию и ряд других тем, сообщили ранее в МИД Турции.

Глава МИД Турции ранее в январе 2024 года обвинил США и страны Запада в усугублении кризиса в Газе. Кризис имеет тенденцию к эскалации ввиду того, что США и государства ЕС поддерживают Израиль, отмечал Фидан. В то же время международное сообщество не предприняло никаких усилий для предотвращения этого кризиса, считает министр.

В декабре 2023 года Турция представила план из 11 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа. В плане присутствуют такие пункты, как незамедлительное прекращение огня, введение временной гуманитарной паузы для доставки гумпомощи, прекращение выселения палестинцев из своих жилищ, а также поддержание работы больниц в анклаве.

Чиновники в администрации президента США заняты подготовкой к возможным военным действиям в связи с палестино-израильским конфликтом, США предполагают, что будут участвовать в разрастающемся конфликте, сообщила в январе 2024 года газета Politico.