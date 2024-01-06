Москва, 6 января, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Рэпера Vacio (Николай Васильев), пришедшего в одном носке на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, вновь задержали на 15 суток по новому административному делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Васильева считают виновным в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 статьи 20.1 КоАП РФ).

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Москве прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие.

Появившиеся в Сети кадры с «закрытого мероприятия» вызвали большой общественный резонанс, за которым последовали отмена концертов участников «голого бала» и их исключение из новогодних программ. Ивлееву суд оштрафовал на 100 тыс. рублей. Многие знаменитости на своих страницах в соцсетях принесли извинения за произошедшее.

22 декабря рэпера Vacio арестовали на 15 суток. Суд признал Васильева виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста. Также его признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Решение принял Лефортовский районный суд Москвы.

Более того, Лефортовский суд Москвы 27 декабря на заседании по делу рэпера Vacio (Николая Васильева) постановил, что вечеринка в московском клубе «Мутабор», организованная блогером и телеведущей Ивлеевой, является пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

В постановлении суда указывалось, что вечеринка направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением СМИ и интернета.

После этого Vacio обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ.

Позже Собчак сообщила, что лишилась примерно 15 млн рублей на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки.