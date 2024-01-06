Киев, 6 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Известия/Эдуард Корниенко

Также отмечается, что сирены воздушной тревоги звучат в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, воздушная тревога 6 января была объявлена на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в Киеве в 10:23 мск, после чего распространилась на всю территорию страны.

В ночь на 6 января в четырёх областях Украины включили сигнал воздушной тревоги. Сигнал тревоги в 00:25 мск первым включили в Житомирской области. Через несколько минут сирена зазвучала в Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.