Челябинск, 6 января, 2024, 17:32 — ИА Регнум. В Челябинске неизвестные остановили мужчину на тротуаре у подъезда жилого дома, силой затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом 6 января сообщил портал 74.RU.

Известия/Михаил Терещенко

Отмечается, что инцидент произошёл 5 января на улице Барбюса.

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«Услышала крик, подошла к окну, увидела данную картину. Парня силой затолкали в машину трое других», — приводит издание слова женщины, которая стала свидетельницей ЧП.

На кадрах с домофона видно, что мужчина шёл по тротуару около подъезда, когда перед ним остановился чёрный ВАЗ-2115. Из машины вышли трое и на протяжении почти двух минут заталкивали сопротивлявшегося мужчину на заднее сидение. Спустя некоторое время автомобиль уехал.

По информации портала, в полиции Челябинска заявили, что сотрудники МВД устанавливают обстоятельства происшествия и ищут свидетелей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в Тюмени группа мигрантов устроила перестрелку во дворе многоэтажного дома. Участники происшествия стреляли из травматического оружия, а один из них попытался наехать на оппонентов на автомобиле. В результате происшествия пострадал один человек, подозреваемых задержали.