Москва, 6 января, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Алексей Аджубей болел системной красной волчанкой. Об этом сегодня после его смерти рассказали знакомые семьи.

РИА Новости

«Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой», — цитирует слова знакомого семьи Алексея Аджубея «Известия».

Системная красная волчанка — неизлечимое хроническое аутоиммунное заболевание. Оно поражает соединительные ткани и сосуды организма. При нём антитела, которые вырабатываются иммунитетом, повреждают здоровые клетки органов. У 30–50% заболевших появляется сыпь на щеках и переносице, которая напоминает волчьи укусы.

Алексей Аджубей имел в родстве и других известных родственников кроме дедушки. Он сын главного редактора «Известий» Алексея Аджубея.

Как сообщало ИА Регнум, внук Хрущёва Алексей Аджубей скончался в Москве на 70-м году жизни. Утром 6 января его друг обратился в правоохранительные органы и скорую помощь, так как Алексей не отвечал на телефонные звонки. Полицейские вскрыли дверь квартиры и обнаружили там тело Алексея Аджубея. Точные причины смерти пока не установлены.