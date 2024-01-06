Москва, 6 января, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Кошки могут распознавать голос своего владельца. Об этом сообщает «Пятый канал», ссылаясь на соответствующее исследование.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Отмечается, что учёные обратили внимание на феномен «адресованной коту речи» (АКР) — это изменение тональности голоса, схожее с сюсюканьем, которое используется при общении с младенцами.

По данным канала, в ходе исследования владельцы животных записали четыре фразы, которые часто звучат в адрес кошек. При этом сначала они записали фразы обычным тоном, предназначенным для другого человека, а затем изменённым, то есть соответствующим понятию АКР. Такие же фразы записали и посторонние люди, о существовании которых животные не знали. Ученые дали послушать эти записи кошкам, фиксируя их реакцию.

Как указали исследователи, чтобы привлечь внимание кошки, владельцу нужно было использовать АКР, поскольку на обычную речь она не реагировала. При этом сюсюканье незнакомцев животными полностью игнорировалось.

Авторы исследования предположили, что кошки откликаются на более знакомый им звук. Возможно, это связано с широким диапазоном звучания АКР в исполнении разных людей. Животные, упрощенно говоря, запоминают голос своего владельца и игнорируют все остальные, пришли к выводу исследователи.

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