Тюмень, 6 января, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Тюмени на 67-м году жизни скончался поэт, бард и актёр Виталий Огородников, сообщила пресс-служба Союза писателей России на своём сайте.

Пресс-служба Союза писателей России Поэт, бард и актёр Виталий Огородников

«Минувшим летом в свои 66 лет Виталий Огородников бежал марафон и финишировал далеко не последним, а через два месяца врачи обнаружили у него рак лёгкого четвёртой степени. И сам, и родные, и все мы надеялись на чудо, что при помощи докторов болезнь удастся победить», — сказано в сообщении.

В Союзе писателей отметили, что он писал замечательные стихи, играл на гитаре и других музыкальных инструментах, даже на таких, как флейта или экзотический гиджак, жонглировал, занимался в народном театре, а в последний год жизни снимался в документально-игровом фильме, но эта роль осталась незаконченной.

Так, летом прошлого года Огородников снялся в фильме «Чтобы не было холодно». В компании Rec Production, которая вела съёмки, констатировали на свой странице в соцсети «ВКонтакте», что роль оказалась пророческой. Он сыграл дедушку, который по сюжету умирает. Через полгода артист скончался.

Виталий Огородников для Тюмени — человек-легенда. Он всю жизнь работал геодезистом на территории Крайнего Севера и пустынь Средней Азии, издавал собственные сборники стихотворений, посвящённые любви, природе Урала и Сибири.

В 2017 году поэт был награждён медалью «Русская звезда» имени Фёдора Тютчева за труды на благо российского Отечества и высокие нравственные идеалы.