Рим, 6 января, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Кассационный суд Италии реабилитировал ныне покойного аргентинского футболиста Диего Марадону по делу о неуплате налогов. Об этом сообщил адвокат футболиста Анджело Пизани в эфире телеканала RAI News 24.

picture alliance/SvenSimon/ТАСС Диего Марадона

В Италии, где Марадона играл в футбольном клубе «Наполи», с него пытались взыскать €40 млн по делу о неуплате налогов. Однако 6 января стало известно, что у итальянского суда нет свидетельств вины футболиста.

«Эту историю можно объявить законченной. Марадона ничего не должен итальянским налоговикам. И математические, и юридические, и логические расчёты приводят к нулю», — сказал Пизани.

Он добавил, что, несмотря на реабилитацию, футболисту нанесён моральный и материальный ущерб, не говоря об ущербе «образу Марадоны и истории спорта».

Отмечается, что судебные разбирательства между Марадоной и налоговыми службами Италии длились более 30 лет. В 2013 году, несмотря на то, что суд прекратил разбирательство, налоговые инстанции Италии не списала задолженность с футболиста. В 2021 году, уже после смерти Марадоны, суд признал отсутствие доказательств неуплаты, однако сейчас его реабилитировали полностью.

Марадона родился 30 октября 1960 года. Наряду с бразильцем Пеле он считался одним из лучших игроков в мире за всю историю футбола.

За свою карьеру Марадона успел сыграть за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс», испанские «Барселону» и «Севилью», итальянский «Наполи». В составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года и вице-чемпионом мира 1990 года.

В 2008–2010 годах Марадона был главным тренером сборной Аргентины по футболу. Под его руководством национальная команда дошла до ¼ финала чемпионата мира 2010 года.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2020 года Марадона был госпитализирован. Он перенёс операцию на мозге, однако позже скончался (25 ноября) в возрасте 60 лет.