Омск, 6 января, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

К началу второго периода хоккеисты «Авангарда» забросили четыре шайбы. Отличились нападающие Владимир Ткачёв, Валентин Пьянов, Рид Буше и защитник Артём Чмыхов.

После этого игроки «Лады» смогли сократить отставание до минимума. Забитыми голами отметились нападающие Андрей Алтыбармакян, Павел Куликов и Трой Джозефс.

В конце третьего периода форвард «Авангарда» Николай Прохоркин забил пятую шайбу и снял вопрос о победителе матча.

На сегодняшний день «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, на счету команды 63 очка после 46 матчей. «Лада» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 58 очками после 48 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московское «Динамо» одержало победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1. В составе «Динамо» нападающий Никита Гусев оформил дубль и отдал три результативные передачи.