Москва, 6 января, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Немецкий певец Манфред Алоиз Зегит, известный под сценическим псевдонимом Fancy, считает российских зрителей людьми с большой и глубокой душой. Об этом он заявил в беседе с Пятым каналом.

Артист отметил, что много раз бывал в России. По его словам, здесь очень интересная аудитория, серьёзная и дружелюбная, и это приятно.

«Я думаю, у русских людей глубокая душа. У них большая душа. И вы это чувствуете. Мне нравится Россия», — сказал певец.

Fancy в очередной раз приехал в Москву на фестиваль «Легенды Ретро FM», чтобы выйти на сцену вместе с другими зарубежными звёздами: коллективами Joy и Arabesque, певцами Gazebo, Lian Ross и Pupo.

Fancy исполняет песни в стилях итало-диско и евродиско, популярным он стал в 1980-е годы. На счету музыканта 16 альбомов, 47 синглов и 24 клипа. Наиболее известные композиции певца Slice Me Nice, Bolero, Flames of Love.

Как сообщало ИА Регнум, ранее итальянский певец Пупо (Энцо Гинацци) не смог приехать на Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту — 2023» из-за угроз. По его словам, организаторы фестиваля также посоветовали ему отказаться от поездки.