Белгород, 6 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в Белгородской области сбили воздушную цель. Об этом 6 января сообщил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

РИА Новости

«В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлёте к городу», — сообщил он, добавив, что оперативные службы в настоящее время уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 6 января сообщили, что российские средства ПВО за сутки перехватили четыре авиационные управляемые ракеты ВСУ, также был перехвачен реактивный снаряд HIMARS. ВС России уничтожили 29 украинских беспилотников около населённых пунктов Белогоровка ЛНР, Мирное Запорожской области, Каиры и Кардашинка Херсонской области.

В Минобороны проинформировали, что российские военные отразили попытки ракетных атак территории Крыма. Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ над Крымским полуостровом.