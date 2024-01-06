Багдад, 6 января, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Ирак планирует постепенно отказаться от импорта нефтепродуктов уже в 2024 году. Об этом сообщил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, произойдёт сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки», — приводят слова представителя министерства РИА Новости.

Ирак импортирует некоторые виды нефтепродуктов, в том числе улучшенный бензин, чтобы восполнить дефицит на внутреннем рынке.

Новость дополняется