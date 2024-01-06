Симферополь, 6 января, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Временные ограничения на движение автомобилей по Крымскому мосту отменены, сообщается 6 января в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

Константин Михальчевский / РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Движение приостанавливалось на срок около 1 часа 10 минут.

Ранее, 6 января, движение автомобилей по Крымскому мосту закрывали ещё два раза, ночью и днём. В первом случае ограничения длились около часа, во втором — около 1 часа 20 минут.

Введение ограничений привело к образованию очередей с обеих сторон моста. Днём 6 января в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту сообщали, что в очереди со стороны Тамани находится 248 транспортных средств (время ожидания — около часа), со стороны Керчи — 372 транспортных средства (время ожидания — более часа).

После снятия ограничений движения по мосту в ночь на 6 января в Министерстве обороны сообщили, что Вооружённые силы России отразили попытки ракетных атак территории Крыма. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ над полуостровом.

5 января в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога, движение по Крымскому мосту также перекрывалось. Над акваторией Чёрного моря была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун». Вероятно, эта ракета должна была атаковать корабли Черноморского флота, отмечал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.