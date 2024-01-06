Лондон, 6 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Запад не заинтересован в широкомасштабном конфликте с Россией, и единственным решением для него остаётся фактический раздел Украины. Об этом 6 января заявил британский журналист Оуэн Мэттьюс в статье для The Spectator.

Известия/Тарас Петренко

По его мнению, судьба конфликта будет решаться не в Киеве, а в Вашингтоне, поддержка которого позволяет ВСУ продолжать военные действия.

«В этой прискорбной ситуации единственное выполнимое решение — принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкрепленном гарантиями безопасности, но не полным членством в НАТО для Киева», — написал Мэттьюс.

Он добавил, что в значительной степени раздел Украины уже произошёл, хотя это и не хотят открыто признавать в США и ЕС.

По словам журналиста, несмотря на декларируемое Киевом стремление вернуть себе территории, это едва ли достижимо как из-за потерь, которыми чревата такая попытка, так и из-за сопротивления жителей воссоединившихся с Россией регионов.

Ранее британское издание Daily Express написало, что политики в США понимают, что Украину придётся разделить ради завершения конфликта. В Вашингтоне могут пойти на такой шаг наперекор желанию главы киевского режима Владимира Зеленского попытаться захватить освобождённые территории.

По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины, это приведёт к полному распаду страны. Он отметил, что дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, идут разговоры о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, у Румынии тоже есть интересы.