Москва, 6 января, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Внук Никиты Хрущёва Алексей Аджубей скончался в Москве на 70-м году жизни, сообщает 6 января телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомлённый источник.

Василий Егоров/ТАСС Алексей Аджубей (четвёртый слева на первом плане)

По данным телеканала, друг Аджубея утром 6 января обратился в полицию и вызвал скорую помощь, поскольку Аджубей не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь в квартиру.

«Дверь в квартиру вскрыли, проживавший там внук Хрущёва был найден мёртвым», — сказал собеседник телеканала.

Причины смерти не указываются. Обстоятельства происшедшего уточняются. ТАСС со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах уточняет, что смерть Аджубея наступила по естественным причинам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858001" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Москве умер внук Никиты Хрущева

Внук первого секретаря

Алексей Аджубей родился в 1954 году. В этот период его дед Никита Хрущёв занимал пост первого секретаря ЦК КПСС. На этой должности он находился с 1953 по 1964 год. После отстранения со своего поста он прожил ещё семь лет и скончался в 1971 году в Москве в возрасте 76 лет.

Хрущёв родился в 1894 году в селе Калиновка Курской губернии в семье шахтёра. Он посещал церковно-приходскую школу. В 1908 году семья Хрущёва переехала в Юзовку (Донецк). Никита Хрущёв трудился учеником сапожника, продавцом в лавке, учеником слесаря на заводе, позднее работал слесарем на шахте.

После Февральской революции он был избран в совет рабочих депутатов, а годом позже, в 1918-м, вступил в РКП (б). Хрущёв участвовал в Гражданской войне в качестве командира отряда и комиссара. После завершения боевых действий он вернулся к партийной и хозяйственной работе, посещал рабфак техникума в Юзовке, а в 1929 году поступил в Промышленную академию в Москве.

После завершения учёбы Хрущёв остался в столице и занимал ряд постов в районных и областном комитете партии. В 1938 году его назначили первым секретарём ЦК Компартии Украины. В 1953 году, через девять дней после смерти Сталина, он был избран секретарём, а спустя полгода — первым секретарём ЦК КПСС.

Сын редактора «Известий»

У Хрущёва было пятеро детей — сыновья Леонид и Сергей, а также дочери Юлия, Рада и Елена. Алексей Аджубей — сын Рады Хрущёвой (Аджубей).

Борис Кауфман/РИА Новости Советский журналист, публицист, бывший главный редактор газет «Комсомольская правда» (1957–1959) и «Известия» (1959–1964) Алексей Иванович Аджубей

Рада Хрущёва родилась в 1929 году, когда её отец учился в Промышленной академии и занимал должность главы парткома вуза. Она училась в Москве, позднее окончила школу в Киеве, когда Никита Хрущёв уже возглавлял ЦК Компартии Украины. После окончания школы Рада Хрущёва поступила на филологический факультет МГУ, а позднее перевелась на факультет журналистики того же вуза и окончила его в 1952 году. Во время учёбы она вышла замуж за своего однокурсника Алексея Аджубея. У Алексея и Рады Аджубей было трое сыновей — Никита, Алексей и Иван.

Рада Аджубей работала в журналах «Наука и жизнь», «Советский Союз» и ряде других изданий. Она скончалась в Москве в 2016 году.

Алексей Аджубей — старший родился в 1924 году в Самарканде. Его отец Иван Аджубей был оперным певцом. Алексей Аджубей работал в геологоразведочной экспедиции в Казахстане, служил в Ансамбле красноармейской песни и пляски Московского военного округа. После Великой Отечественной войны он поступил в Школу-студию МХАТ, а позднее перевёлся на факультет журналистики МГУ. В 1959–1964 годах он был главным редактором газеты «Известия». Скончался Аджубей-старший в Москве в 1993 году.