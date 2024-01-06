Вашингтон, 6 января, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Россия жёстко ответила на попытки США договориться по украинскому вопросу. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Алексей Майшев / РИА Новости

По его словам, США всё ещё думают, что существует какой-то способ принудить Россию начать переговоры.

«Но русские отвергают их предложения и говорят: «Нам не о чем общаться с вами, всё кончено, никаких переговоров не будет, пока вы не уйдёте с Украины и не перестанете угрожать нашим границам», — сказал Джонсон.

Он напомнил, что Запад вложил миллиарды долларов в свой киевский проект, но это ему не помогло нанести России стратегическое поражение.

Ранее британское издание Daily Express написало, что политики в США понимают, что Украину придётся разделить ради завершения конфликта. В Вашингтоне могут пойти на такой шаг наперекор желанию главы киевского режима Владимира Зеленского попытаться захватить освобождённые территории.