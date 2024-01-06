Калининград, 6 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Очередь из 130 машин скопилась у пункта пропуска Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, сообщили в пресс-службе Калининградской таможни.

Игорь Зарембо/РИА Новости

«В Мамоново-2 в общей сложности на выезд стоит 130 легковых машин. Под утро сопредельная сторона стала очень плохо принимать транспортные средства, а с 08:00 до 09:00 поляки не приняли ни одного автомобиля. Официально причину польская сторона не называет», — пояснила пресс-служба.

В Калининградской таможне отметили, что на российском посту на оформление каждого автомобиля уходило около двух минут, пока польская сторона не приостановила приём транспорта из региона РФ.

«Работают все пять полос на МАПП Мамоново-2. За последние сутки на выезд из РФ в Польшу оформлен 591 легковой автомобиль, на въезд — 194»,— добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум 25 декабря, в Калининградскую область через пропускной пункт Мамоново-2 за четыре дня въехало рекордное число русских немцев. Только за одни сутки калининградские таможенники оформили на въезд в регион 640 машин с зарубежными номерами, которые прибыли в Россию через Польшу. А за три дня их число увеличилось до 1738.