Амстердам, 6 января, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды после размещения в социальных сетях фото со дня рождения в Дубае. Об этом сообщает нидерландский портал Voetbalzone.

Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Отмечается, что, поскольку между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции, Промесу может грозить депортация, если нидерландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о нахождении полузащитника на территории страны.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Прокуратура требовала вынести наказание футболисту в виде двух лет лишения свободы. Промес не присутствовал на заседании.

Инцидент произошёл в июле 2020 года. Промес напал с ножом на своего двоюродного брата и нанёс ему несколько ран. Первоначально его пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, но затем обвинение смягчили до нападения при отягчающих обстоятельствах.

​​​​​31-летний Промес играет за «Спартак» с 2021 года, ранее он выступал за клуб с 2014 по 2018 год. В 2017 году он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка, а в сезоне 2021/22 выиграл Кубок России.