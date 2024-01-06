Уфа, 6 января, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Информацию о принудительном лечении девушки-инвалида в Башкирии проверят следственные органы. Об этом сообщает 6 января пресс-служба СК России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее представители волонтёрской организации сообщили, что девушку с инвалидностью забрали из дома-интерната в городе Октябрьском и перевезли в Стерлитамак, где поместили в психоневрологический диспансер. Медицинских показаний к этому не было.

Волонтёры предположили корыстный мотив. На счёту у сироты накопилась крупная сумма денег, которые перечисляет ей государство.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю башкирского главка Владимиру Архангельскому доложить о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Уфе 21-летняя девушка-сирота оказалась в плену у своего бывшего парня. Мужчина пригласил её к себе на вечеринку, а после ухода гостей сильно избил. Мучения продолжались две недели, пока к мужчине не приехала мать. Девушку всё это время никто не искал, так как родни у неё не было. Потерпевшая написала заявление в полицию.