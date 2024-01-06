Москва, 6 января, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

Владимир Федоренко/РИА Новости

В составе «Динамо» нападающий Никита Гусев оформил дубль и отдал три результативные передачи. Также отличились защитник Бреннан Менелл, форварды Седрик Пакетт, Джордан Уил, Егор Петухов и Игорь Чернышов.

У «Куньлуня» отличился нападающий Брэндон Макмиллан.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 64 очка после 47 матчей. «Куньлунь» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 36 очками после 48 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе «армейцев» дубль оформил нападающий Владислав Каменев.