Екатеринбург, 6 января, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом 6 января сообщил портал Е1.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Авария произошла на перекрестке улиц Татищева и Токарей. 20-летний водитель на Lada Granta двигался на зелёный сигнал светофора и не предоставил преимущество машине скорой помощи, которая ехала с мигалками и звуковыми маяками.

В результате ДТП два медицинских работника получили травмы, их доставили в лечебное учреждение для оказания помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря в Иркутске машина скорой помощи, в которой находился ребёнок, попала в аварию. После ДТП несовершеннолетнего пациента доставили на другом медицинском автомобиле до места назначения.

25 декабря автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Саратовской области. В результате пострадали два человека. Инцидент произошёл на Кумысной поляне рядом с лагерем «Дубки» в Саратове.