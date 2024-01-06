Москва, 6 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В Европе и США много мусора и эмигрантов, что делает эти регионы небезопасными и некомфортными для проживания, заявил 6 января «РИА Новости» трёхкратный призёр чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков.

ТАСС/Rod Lamkey — Cnp/CNP via ZUMA Press Wire

«Кто бы что ни говорил, но и на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», — отметил он.

Минаков учится в Стэнфордском университете в США с 2020 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский комик Александр Незлобин раскритиковал Лос-Анджелес, отметив, что в последнее время в этом городе люди стали чаще друг друга обманывать. Он заявил, что город изменился в худшую сторону, и описал его как место, где жизнь расхолаживает.

Блогер Амиран Сардаров, который два года живёт в США, поделился своими впечатлениями от жизни в этой стране. В частности, он сказал, что в Лос-Анджелесе, куда он переехал, столкнулся с другим менталитетом, а также культурными и языковыми барьерами. Кроме того, он испытал трудности в адаптации и чувство одиночества. В результате блогер принял решение вернуться в Россию и продолжать заниматься своими проектами на родине.

Вместе с тем, в США поразились обустроенной жизнью в российских городах. Бывший разведчик армии США Скотт Риттер рассказал, что побывал в таких российских городах, как Новосибирск, Ижевск, Екатеринбург. Жизнь там прекрасна, да и в целом у России дела идут очень хорошо, отметил военный.

По словам Риттера, россияне больше не позволят своей стране впасть в зависимость от Запада, как это было в 1990-е годы. Хотя нельзя сказать, что они не готовы к конструктивным и дружественным отношениям с США и Европой, заключил бывший разведчик.