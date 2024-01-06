Санкт-Петербург, 6 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге водитель такси попал в ДТП из-за того, что его избил пассажир, сообщает 78.ru. У 48-летнего мужчины, который был за рулём, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В издании рассказали, что пострадавший обратился в больницу 6 января около 4 часов утра. При этом он признался, что во время работы травмы ему нанёс пассажир. Из-за этого водитель потерял управление и машина такси попала в дорожно-транспортное происшествие.

После оказания первой медицинской помощи врачи отпустили таксиста домой в удовлетворительном состоянии, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум 30 декабря, в Москве таксисту пришлось успокаивать буйного пассажира с помощью травматического оружия. Инцидент произошел на Донецкой улице. По словам водителя, пассажир устроил дебош в машине, нецензурно выражался. Тогда шофёр брызнул ему в лицо дезодорант, но стрелять ещё не решался. Однако обидчик продолжил приближаться к таксисту и последний выстрелил в его сторону. Пассажир испугался и убежал.