Симферополь, 6 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Движение по Крымскому мосту вновь перекрыли. Об этом 6 января сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Граждан, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 января движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали два раза. Так, движение останавливали в 0:15 и 12:27 мск.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные отразили попытки ракетных атак территории Крыма. 6 января около 00:30 мск была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ над Крымским полуостровом.