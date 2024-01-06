Москва, 6 января, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении детей в Нижнем Тагиле. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

В СК сообщили, что инцидент произошёл 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле возле школы по улице Гвардейской. В результате избиения пострадали двое детей, одной девочке был причинён тяжкий вред здоровью.

«Сотрудниками Следственного комитета допрошены участники происшествия, их родственники, свидетели и иные лица. Установлено, что к избиению детей причастны не достигшие возраста уголовной ответственности двое несовершеннолетних из семьи трудовых мигрантов, прибывшей в Российскую Федерацию из Республики Азербайджан. В связи с этим следствие в рамках уголовного дела продолжает собирать характеризующие сведения об этих лицах», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что после проведения судебно-медицинской экспертизы пострадавшей СК даст уголовно-правовую оценку действиям подозреваемых и подготовит ходатайство о помещении обвиняемых в центр временной изоляции для несовершеннолетних.

Вместе с тем в комитете проводится оценка действий должностных лиц системы органов образования, комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и прочих органов профилактики по признакам статьи о халатности (ст. 293 УК РФ).

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поставил на контроль уголовное дело об избиении несовершеннолетних, поручив провести полное и объективное расследование произошедшего и принять соответствующие меры профилактического характера», — говорится в заключении сообщения.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря в Санкт-Петербург из Республики Дагестан доставили 18-летнего Турала Мамедова, лидера банды, члены которой нападали на прохожих в Северной столице.

Тогда в СК отметили, что банда из молодых людей систематически нападала на петербуржцев и провоцировала драки в общественных местах, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди жителей Санкт-Петербурга касаемо своей безопасности.

Видео, где компания молодых людей оскорбляет и избивает прохожих в Санкт-Петербурге, появилось в интернете в середине октября. Инцидентов было несколько, они происходили возле станций метро и в торговых центрах. После общественного резонанса председатель СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку, в результате которой ведомство возбудило уголовное дело о хулиганстве.

После этого Мамедов скрылся от правоохранителей в Азербайджане. Кроме того, стало известно, что незадолго до побега обвиняемый получил повестку в военкомат.

Позже, 3 ноября, Мамедова задержали в Азербайджане, а 15 ноября экстрадировали в Россию.

Перед этим, 13 ноября, прокуратура Новосибирской области сообщила, что из России выдворят семью мигрантов из Таджикистана, чьи несовершеннолетние дети бросали камни в учительницу. Правоохранители установили, что мать детей в этом году трижды привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

До этого, 2 ноября, стало известно, что из России депортируют семью мигрантов из Азербайджана, чей сын избил мальчика в одной из школ Нижнего Новгорода. Инцидент произошёл в сентябре и попал на видео, разлетевшееся в местных пабликах. Восьмиклассник-мигрант несколько раз сильно ударил ребёнка, после чего схватил его за горло. Сотрудники миграционной службы выявили нарушение миграционного учёта со стороны родителей участника конфликта в школе. Так, 41-летний отец нарушил правила миграционного учёта, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

В свою очередь лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов на парламентских слушаниях предложил выдворять из России родных мигрантов-преступников.