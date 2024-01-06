Париж, 6 января, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Чтобы наступил мир во всём мире, нужно уничтожить НАТО. Об этом 6 января заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и бессмысленную смерть! Скорее — уничтожение НАТО ради мира во всём мире!» — написал он.

Он напомнил о словах французского генерала Брюно Клермона, который заявил, что жители Европы не готовы умирать за Украину и что помощь киевскому режиму со стороны Запада существенно снизилась.

«Нас оскорбляли за то, что мы говорили об этом почти два года», — прокомментировал Филиппо слова Клермона.

Как передавало ИА Регнум, ранее Филиппо призвал западные страны начать восстановление отношений с Россией, несмотря на давление со стороны НАТО. По его словам, Германия и другие европейские страны заинтересованы в возвращении на российские рынки, откуда они были вынуждены уйти с начала конфликта на Украине.