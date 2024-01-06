Кёльн, Германия, 6 января, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Рождество и Новый год террористы намеревались протаранить Кёльнский собор в Германии автомобилем со взрывчаткой, а также устроить взрыв в главном соборе Вены, сообщает 6 января Bild со ссылкой на осведомлённые источники.

IMAGO/MARC JOHN/Global Look Press

«В Новый год смертник должен был въехать в Кёльнский собор на автомобиле со взрывчаткой. Одновременно схожую атаку планировалось провести в соборе святого Штефана в центре Вены», — сказано в сообщении.

По этим данным, в конце декабря 2023 года в Германии задержали 30-летнего выходца из Таджикистана Мухаммада Ражаба Б., который планировал серию терактов, в том числе «на рождественском мероприятии с высокопоставленными политиками».

Одной из целей нападения должен был стать Кёльнский собор, там провели обыск, но взрывчатки не нашли. Не обнаружили её и в доме предполагаемого организатора. Также не были найдены ни оружие, ни автомобиль, с помощью которого предположительно планировалось осуществить теракт, и не были установлены сообщники, а предполагаемый организатор удалил всю информацию со своего смартфона, отметили собеседники издания.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в конце 2023 года в Германии и Австрии были задержаны несколько предполагаемых террористов, которые планировали устроить взрывы в Кёльне и Вене. Отмечалось, что среди задержанных — уроженец Таджикистана, его жена и ещё один мужчина. В полиции полагают, что они принадлежат к одной из исламистских террористических организаций. В Вене в преддверии Нового года были усилены меры безопасности. Один из задержанных был арестован на срок до 7 января.

Также в январе 2024 года сообщалось, что службы безопасности Германии выявили несколько потенциальных исламских террористов из Таджикистана, которые выдавали себя за украинских беженцев. Задержанные уже трижды пытались устроить террористические атаки на территории Германии, отмечалось в материалах. Исламисты, выдавая себя за беженцев с Украины, используют поддельные документы и рассказывают выдуманные истории о пытках и преследовании, после чего им разрешают пребывать в Германии «почти без проверок», указывали авторы. Ситуация усугубляется тем, что злоумышленники могут обладать оружием или взрывчатыми веществами, так как их путь мог проходить через зону боевых действий на Украине, заключили авторы.