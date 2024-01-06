Москва, 6 января, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Авиакомпания Alaska Airlines приостановит полёты Boeing 737 MAX-9 в связи с экстренной посадкой самолёта из-за разгерметизации в аэропорту американского города Портленд штата Орегон. Об этом 6 января сообщает агентство Bloomberg.

Greg Gilbert / ZUMAPRESS.com /Global Look Press

«Авиакомпания предпринимает «меры предосторожности» и временно приостанавливает полеты 65 самолётов до завершения полного технического обслуживания и проверки», — приводит агентство слова генерального директора компании Бена Миникучи.

Как передавало ИА Регнум, лайнер авиакомпании Alaska Airlines в полёте лишился иллюминатора и совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон. Инцидент произошёл вечером 5 января, когда самолёт совершал рейс из Портленда в город Онтэрио в штате Калифорния.

По словам одного из пассажиров, иллюминатор выпал вскоре после взлёта. Экипаж сообщил о разгерметизации самолёта, после чего борт вернулся в аэропорт вылета. На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) приступил к расследованию произошедшего.