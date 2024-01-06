Нью-Дели, 6 января, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Индийская исследовательская станция Aditya-L1 достигла точки Лагранжа, где в дальнейшем будет вести наблюдения. Об этом сообщил глава организации космических исследований Индии Сридхара Соманатх крупнейшему индийскому агентству Asian News International (ANI).

Aditya-L1

«Aditya-L1 достигла точки L1 6 января в 16.00 (13.30 мск), и мы собираемся сделать последний манёвр, чтобы удержать её там», — сказал он.

Соманатх выразил надежду, что любые данные, которые получили со станции индийские специалисты за последние 14 дней, дадут «фантастический научный результат» в ближайшие дни.

Точка Лагранжа или L1 — уникальная область, где уравниваются силы гравитационного притяжения Земли и Солнца, обеспечивая стабильное положения для проведения наблюдений.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября Индия успешно вывела космический аппарат на орбиту Земли. Ракета-носитель PSLV-C57 со станцией стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе в 11:50 по местному времени (09:20 мск). По прошествии чуть более часа Aditya-L1 была выведена на заданную орбиту.

Индийская солнечная миссия будет изучать светило с орбиты, находящейся в точке Лагранжа L1.

От Земли аппарат удалится на 1,5 млн км. При таком расположении затмения не будут мешать аппарату. Учёные смогут изучать солнечную активность и её влияние на космическую погоду в режиме реального времени.

На борту Aditya-L1 семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и короной — самыми внешними слоями Солнца. Приборы оснащены детекторами электромагнитных полей, частиц и магнитного поля.

В 2019 году Индия планировала запустить семь космических научных миссий в ближайшие десять лет. Помимо Aditya-L1, это миссии по изучению Луны, Марса, Венеры, а также космической радиации. В рамках миссии Exoworlds индийский космический аппарат впервые должен будет покинуть пределы Солнечной системы.