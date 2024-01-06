Стамбул, Турция, 6 января, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Конфликт в секторе Газа и намерение Швеции присоединиться к НАТО обсудили главы внешнеполитических ведомств Турции и США Хакан Фидан и Энтони Блинкен на переговорах в Стамбуле. Об этом говорится в распространённом 6 января сообщении турецкого МИД.

NECATI SAVAS/EPA/ТАСС Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан

Переговоры министра иностранных дел Турции и госсекретаря США прошли во дворце Вахдеттин в закрытом режиме. Встреча длилась около двух часов.

«На встрече министры обсудили войну и гуманитарный кризис в Газе, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен прибыл в Турцию вечером 5 января в рамках турне. После Турции он отправится в Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину и Египет. Переговоры Блинкена с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом пройдут в доме премьера на острове Крит. На Крите несколько организаций выразили протест в связи с визитом госсекретаря.

По информации газеты Politico, в администрации президента США Джо Байдена заняты подготовкой к возможным военным действиям в связи с палестино-израильским конфликтом. США предполагают своё участие в разрастающемся конфликте на Ближнем Востоке.