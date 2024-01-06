Сеул, 6 января, 2024, 14:41 — ИА Регнум. КНДР выпустили порядка 60 снарядов с западного побережья в сторону Жёлтого моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

В материале говорится, что Пхеньян мог использовать береговую артиллерию в промежуток с 16:00 по 17:00 по местному времени (10:00 — 11:00 мск). По предварительной информации, снаряды упали к северу от разграничительной линии.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что военные КНДР с 9:00 (3:00 мск) 5 января в течение двух часов осуществили более чем 200 выстрелов в район к северу от островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Жёлтом море.

Отмечалось, что гражданское население и военные в Южной Корее не пострадали, снаряды упали к северу от Северной границы пограничной линии (NLL).

Позже власти Южной Кореи объявили об эвакуации жителей западных островов, поскольку в указанном районе не исключены боевые действия.

Позже власти Республики Корея назвали стрельбу провокацией, призвав Пхеньян к немедленному прекращению действий, ведущих к кризисным ситуациям.

Позже в КНДР заявили, артиллерийские учения Корейской народной армии (КНА) в Жёлтом море не принесли вреда южнокорейским островам. По данным северокорейских военных, направление артиллерийской стрельбы «не оказало косвенного влияния» на принадлежащие Республике Корея острова Пэннёндо и Ёнпхёндо.

В Генштабе КНА подчеркнули, что южнокорейское руководство перекладывает ответственность за эскалацию ситуации в регионе на Пхеньян, и заверили о готовности ответить на любые провокации с их стороны.