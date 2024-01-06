Москва, 6 января, 2024, 14:49 — ИА Регнум. При восстановлении разрушенных мостов и переправ в 2023 году подразделения материально-технического обеспечения Минобороны РФ использовали 16 комплектов конструкций автодорожных разборных мостов. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«При восстановлении разрушенных мостов и переправ использовано конструкций автодорожных разборных мостов — 16 комплектов», — указано в информационном материале ведомства.

Отмечается, что по восстановленным мостам и переправам проехало более 260 тысяч единиц техники. Кроме этого, подразделения материально-технического обеспечения выполнили эксплуатационное содержание 363 км автомобильных дорог, объём земляных работ составил более 214 тысяч куб. метров.

Как передавало ИА Регнум, правительство утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали 29 декабря на сайте правительства. Основные цели государственной программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.

В правительстве отметили, что значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны в новых регионах.