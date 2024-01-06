Вашингтон, 6 января, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) покинула Средиземное море, сообщили 6 января в 6-м флоте США.

Petty Officer 2nd Class Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа проводила операции в Средиземном море с июня 2023 года и должна была покинуть регион осенью 2023 года, однако срок её пребывания в Средиземном море продлевался в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ещё один американский авианосец, «Дуайт Эйзенхауэр» (Dwight Eisenhower), вместе со своей ударной группой прибыл в воды Средиземного моря на Ближнем Востоке в начале ноября 2023 года. В составе группы, помимо авианосца, находятся ракетный крейсер и эсминцы, а также девять авиационных эскадрилий.

В американском командовании заявляли, что на Ближнем Востоке авианосец вместе с ударной группой будет заниматься поддержанием морского судоходства, в том числе предпринимать усилия по формированию мощи США и их союзников в регионе. «Дуайт Эйзенхауэр» присоединился к ударной группе во главе с «Джеральдом Р. Фордом», который ранее прибыл в Средиземное море с той же целью.

Ранее, в марте 2023 года, американская группа у иранского побережья Персидского залива пополнилась эсминцем «Уинстон Черчилль» (Winston Churchill) и несколькими сопровождающими его кораблями, прошедшими Суэцкий канал. В начале ноября 2023 года США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку, отметив, что это делается для защиты американских военных в регионе и сдерживания эскалации конфликта в Газе.