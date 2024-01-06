Вашингтон, 6 января, 2024, 14:15 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах женщина чуть не выбросила лотерейный билет на 925,4 тыс. долларов из-за того, что решила, что он ничего не выиграл. Об этом пишет UPI.

Tom Weller / dpa /Global Look Press

Жительница округа Маком в штате Мичиган рассказала, что раз в несколько недель покупает вместе с мужем билеты разных лотерей.

Заехав в очередной раз в местный магазин, она увидела, что джекпот лотереи Fast Cash приближается к 1 млн долларов, и купила несколько билетов.

«Когда мы приехали домой, я посмотрела на тот самый билет и решила, что он точно не выигрышный», — рассказала женщина.

Она призналась, что хотела просто выбросить его, однако в последний момент решила проверить его с помощью специального приложения.

«Когда на экране появилась сумма 925,434 доллара, я сначала подумала, что со сканером что-то не так. Я проверила ещё раз и была просто в шоке, когда всё подтвердилось», — рассказала женщина.

Американка призналась, что часть денег потратит на новый автомобиль, еще часть отложит на пенсию.

Как сообщало ИА Регнум, житель Тюмени, выигравший 1 млрд рублей по итогам розыгрыша новогоднего тиража «Русского лото», пока не объявился. Победитель пока не оформил свой выигрыш в лотерейном центре «Столото». Известно, что выигравший билет был куплен 7 декабря в фирменной точке продаж в торговом центре «Дарина» в Тюмени. Билет был одним из десяти в подарочном тубусе, уточнили в компании.

12 октября 2023 года калифорниец выиграл в лотерею Powerball 1,76 млрд долларов, что эквивалентно 169 млрд рублей. При этом победитель должен выплатить налог в размере от 24% до 37% — это зависит от варианта получения приза, который он выберет. Также победитель может получить 774 млн долларов сразу или же весь выигрыш частями на протяжении 29 лет.