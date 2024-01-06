Москва, 6 января, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Действия украинского руководства и главы киевского режима Владимира Зеленского превратили Украину в «изгоя Европы», сделав её расходным материалом для Запада. Об этом заявил председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Страна при режиме Зеленского имеет в 2024 году исключительно негативные перспективы. Нынешняя власть превратила территорию Украины в расходный материал Запада и одновременно в изгоя на Европейском континенте», — говорится в авторской статье Медведчука на медиаплатформе «Смотрим․ру».

По словам политика, промышленность Украины находится в глубочайшем кризисе, при котором наблюдается падение объёмов внешней торговли.

Кроме того, недавние заявления министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что в случае прекращения финансовой помощи Запада в стране могут задержать выплату пенсий 10 млн пенсионеров, зарплат 1,4 млн учителей и примерно пятистам тысячам госслужащих, свидетельствуют о потере финансового суверенитета.

«Сбываются самые худшие прогнозы и сценарии в отношении обанкротившегося режима Зеленского, а вместе с ним и Украины под его преступным руководством. Итогом приостановления и уменьшения дальнейшего финансирования со стороны США и ЕС», — отметил Медведчук.

По его мнению, публичное признание киевских властей собственной неспособности выплачивать зарплаты и пенсии означает «фактическое банкротство государства Украина».

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский экономист Алексей Кущ заявил, что сокращение западной поддержки Украины сравнимо с приостановкой наркоза во время операции.

Комментируя платёжный баланс Украины за январь–ноябрь 2023 года, Кущ отметил, что без продолжения помощи в стране начнутся разрушительные процессы.

По мнению эксперта, Украина пока ещё платёжеспособна, но это связано с внешним кредитованием, в то время как «торговая дыра» приводит к сильному оттоку валюты. На сегодня отрицательное торговое сальдо составляет $34,1 млрд, что превышает 20% Валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее, 1 января президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского заявил, что экономика Украины полностью разрушена и существует только на подачки, которые клянчат её руководители. По словам главы государства, принципиальным является то, что в России сохранили экономику страны, не позволили её разрушить, на что противник рассчитывал.

До этого Путин заявлял, что Украина продержится всего неделю в случае, если она останется без военной поддержки. Он отметил, что каждый месяц Киев получает $4–5 млрд зарубежной помощи, без которой ему придёт быстрый конец.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что эта страна не справится с проблемами без помощи США. По его мнению, с января 2024 года на Украине начнутся перебои с социальными выплатами.

Он отметил, что киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 млрд гривен ($545 млн) на социальные расходы.

По его словам, если американская помощь вовремя не подоспеет, Киев будет сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу.

Более того, 18 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отмечала, что Украина сможет продержаться лишь всего пару месяцев без финансовой помощи со стороны Запада.