Керчь, Крым, 6 января, 2024, 14:10 — ИА Регнум. На Крымском мосту возобновили движение автомобилей. Об этом 6 января сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в очереди со стороны Тамани находится 174 транспортных средства, а со стороны Керчи — 249 транспортных средств. Ожидание около часа.

Как предавало ИА Регнум, движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто днём 6 января, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников службы транспортной безопасности. Причины перекрытия не называются.

Движение по мосту также временно закрывалось в ночь на 6 января. Ограничения были сняты спустя час.

Позднее в Министерстве обороны сообщили, что Вооружённые силы России отразили попытки ракетных атак территории Крыма. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ над полуостровом.

5 января в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога, движение по Крымскому мосту также перекрывалось. Над акваторией Чёрного моря была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун». Вероятно, эта ракета должна была атаковать корабли Черноморского флота, отмечал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.