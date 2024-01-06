Москва, 6 января, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Российский фигурист Матвей Янченков, который катается в паре с Екатериной Чикмарёвой, заявил, что не намерен менять спортивное гражданство. Фигурист добавил, что его на Родине всё устраивает.

Владимир Астапкович/РИА Новости Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

«Тем более там в большинстве стран уровень не самый высокий, что касается именно парного катания. Развиваться в нашем виде лучше всего в России», — передаёт слова Янченкова «Спорт-Экспресс».

Как сообщало ИА Регнум, пара фигуристов — Матвей Янченков и Екатерина Чикмарёва — завоевала бронзу чемпионата России по фигурному катанию. Он прошёл в Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 21 по 24 декабря 2023 года. Спортивные пары выступили в третий день соревнований, 23 декабря.

Ранее голливудский актёр и продюсер Алек Болдуин восхитился российской фигуристкой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Камилой Валиевой. Он написал «Боже милостивый» в комментариях под видео, где Валиева катается в Москве на льду в Парке Горького.

До этого Болдуин оценил прокат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Он считает, что даже в такие удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены вроде Валиевой показывают красоту.