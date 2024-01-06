Горно-Алтайск, 6 января, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В селе Чоя республики Алтай мужчина с ружьём пришёл в бар, посетители которого мешали ему спать криками и громкой музыкой. Об этом 6 января сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инцидент произошёл в ночь на 5 января. 39-летний местный житель вызвал полицию и жаловался на шум, но не дождался сотрудников правоохранительных органов и решил сам разобраться с проблемой. Он пришёл в бар, где начал снимать посетителей на смартфон, из-за чего между ним и посетителями питейного заведения начался конфликт.

После этого мужчина отправился домой, взял самозарядное гладкоствольное ружьё «Сайга-12», которое зарегистрировано на него, а затем вернулся к бару и выстрелил в воздух несколько раз.

После продолжительных уговоров участковому удалось уговорить мужчину сдать оружие и отвезти его и других конфликтующих в пункт полиции для разбирательств.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Миассе Челябинской области ссора двух женщин в ночном кафе закончилась уличным конфликтом с применением оружия. Женщины сначала начали выяснять отношения в кафе, затем продолжили ссору на улице. За одну из участниц конфликта вступился 45-летний мужчина. Он достал из внедорожника карабин «Сайга» и произвёл неприцельные выстрелы в землю. В результате огнестрельные ранения получили двое посетителей кафе 1995 и 2000 года рождения. Пули рикошетом попали одному в грудь, а другому в ногу. Стрелявший после инцидента скрылся. Преступника задержали на одной из баз отдыха и доставили в отдел полиции.