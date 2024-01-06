Всеволожск, Ленинградская область, 6 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Тела пожилых мужчины и женщины обнаружены в деревне Куйвози Всеволожского района Ленинградской области, сообщает 6 января портал «78.ru».

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Тревогу забили соседи, которые в последний раз видели 78-летнего мужчину и 70-летнюю женщину 30 декабря. Они заглянули в дом, который долгое время не отапливается, и обнаружили там мужа с женой без признаков жизни.

По информации портала, оба супруга имели серьёзные проблемы со здоровьем: мужчина был после операции на сердце, а женщина страдала онкологией.

Как передавало ИА Регнум, 3 января свыше 250 домов в Ленинградской области остались без отопления в 25-градусные морозы. По словам местных жителей, тепла в домах не было почти сутки, следователи организовали проверку.

Сразу три температурных рекорда — ночной, дневной и среднесуточной температуры — были побиты в Санкт-Петербурге 4 января. Так, днём 4 января температура в городе не превысила –22,1 градуса, при этом прошлый рекорд –18,1 градуса повторялся два раза (в 1985 и 2003 годах). Среднесуточная температура перекрыла предыдущий рекорд 1950 года (–22,1 градуса), понизившись до –23,6 градуса. Утром же температура воздуха в центре города понизилась до –25,3 градуса, до этого рекорд держался с морозного 1950 года, тогда в Ленинграде 4 января температура воздуха понижалась до –25,1 градуса.