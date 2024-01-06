Москва, 6 января, 2024, 13:31 — ИА Регнум. ВС России нанесли удар по пункту управления оперативно-тактической группы «Донецк» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска. Об этом 6 января проинформировал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации поражён пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики, 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138-ми районах», — сказано в сообщении военного министерства.

Как передавало ИА Регнум, 5 января в Минобороны также рассказали о нанесении за минувшую неделю 41 группового и одного массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

В Минобороны РФ также сообщили, что за неделю были отражены девять атак ВСУ на донецком направлении, пять — на южнодонецком, четыре — на краснолиманском. В указанный период потери противника только на этих трёх направлениях составили более 3500 человек.

В этот же день в ведомстве проинформировали, что Вооружённые силы России за неделю отразили пять атак ВСУ на южнодонецком направлении, противник потерял более 950 военнослужащих.

Отмечалось, что на этом направлении подразделениями группировки войск «Восток» были отражены пять атак ВСУ. Авиация и артиллерия нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Водяное, Парасковиевка, Макаровка, Старомайорское, Урожайное, Угледар ДНР и Приютное Запорожской области.