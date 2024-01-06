Москва, 6 января, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки перехватили четыре авиационные управляемые ракеты Украины. Об этом 6 января проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS», — сообщил он, добавив, что помимо этого, ВС России уничтожили 29 украинских беспилотников около населённых пунктов Белогоровка ЛНР, Мирное Запорожской области, Каиры и Кардашинка Херсонской области.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны около населённого пункта Тягинка Херсонской области был сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 6 января в Минобороны сообщили, что российские военные отразили попытки ракетных атак территории Крыма. Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ над Крымским полуостровом.

Российские силы ПВО вечером 5 января перехватили пять беспилотников ВСУ над западной частью акватории Чёрного моря. По информации Минобороны РФ, в 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников самолётного типа, которые пытались совершить террористическую атаку на российскую территорию.